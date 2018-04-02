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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yapılan operasyon kamerada

- 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yapılan operasyon kamerada

örgütün otopark basması

Akalan Kamera Polis Kamerası Suç Örgütü Avcılık 

-operasyon anı
-polisin ikamette yaptığı aramalar
-detaylar

( İSTANBUL ) - "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yapılan operasyon kamerada- Suç örgütünün otopark basma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı İSTANBUL

- ‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Suç örgütünün bir otoparkı basarak görevlileri darp ettiği anlara ait ise kamera görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen suç örgütüne mensup 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, zanlılardan 5’i savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakılmıştı. Geri kalan 19 şüpheli, iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliye’sine sevk edildi. Polis ekiplerinin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan suç örgütünün bir otoparkı bastığı ve otopark görevlilerini darp ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı. (ÖY-
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