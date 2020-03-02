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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (4) - ANKARA

Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (4) - ANKARA

- Hacı Bayram Camisinden görüntüler - Camiye gelen vatandaşların görüntüleri - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesiHacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu - Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Fetih suresi okunduANKARA (AA) - Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib’te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Ankara 'daki camilerde de sure okundu. 

Sabah Namazı İdlib 

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