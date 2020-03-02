Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu (2)- ANKARA
- Hacı Bayram Camisinden görüntüler - Camiye gelen vatandaşların görüntüleri - Kuran - ı Kerim tilaveti Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu - Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Fetih suresi okunduANKARA (AA) - Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib’te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Ankara 'daki camilerde de sure okundu.
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