Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu - ANKARA Video
- Hacı Bayram Camii - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fetih Suresini okumasıANKARA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.(1)
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