Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hacı adaylarına Ulucami’de seminer Haberi

Hacı adaylarına Ulucami’de seminer Haberi

HACI ADAYLARINDAN DETAYLAR

Hacı Adayları Allah Irak 

-HACI ADAYLARI İLE RÖP.
-GÖZYAZI DÖKENLER
-BURSA İL MÜFTÜSÜ İLE RÖP.

( BURSA )- 100 bin Bursalı hacca gitmek için başvurdu BURSA

- Bursa’da başvuran 100 bin kişi arasından hacca gitmeye hak kazanan 3 bin 206 kişiye Ulucami’de seminer verildi.
12 kafileden oluşan hacı adayları 6 Temmuzda mukaddes topraklara gidecek. Bursa İl Müftülüğü, mukaddes topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik bilgilendirme seminerinin sonunu Ulucami’de yaptı. Hacı adayları, kafile başkanları, din görevlileri ve hanım irşat görevlilerinin hazır bulunduğu seminerde, kimileri gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sene yaklaşık 100 bin kişinin başvuruda bulunduğu hac vazifesi için 3 bin 206 kişi mukaddes topraklara gitmeye hak kazandı. Hacı adaylarının kısa süre sonra kutsal beldelere uğurlanacağını belirten Bursa İl Müftüsü İzani Turan, “İnşallah Temmuz ayının 6’sında hacılarımız yola çıkacak. Bursa olarak hacılarımızın her türlü vazifesini yerine getirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Biz Bursa olarak seminerlerimizi tamamladık. Bugün son seminerimizi yapıyoruz. Akıllarına takılan sorulara cevap bulacağız. 100 bine yakın vatandaşımız mukaddes topraklara gitmeyi arzu ediyor. Bu sene hacıları 12 kafile olarak göndereceğiz” diye konuştu.
Gözyaşları içerisinde duygularını dile getiren vatandaşlar, “Sekiz senedir bu anı bekliyorduk. Allah sıhhatle hac vazifemizi yerine getirmeyi nasip etsin. Geride bıraktığımız herkes üzülüyor. Ama Allah herkese nasip etsin” dediler.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı