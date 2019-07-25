Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı İzle

-HACI ADAYLARIYLA VEDALAŞMA VE TEKBİR GETİRİLİŞİ

-İL MÜFTÜSÜ RAMAZAN TOPCAN AÇIKLAMA

-HACI ADAYLARININ OTOBÜSLERE BİNİŞİ

-OTOBÜSE BİNEN HACI ADAYLARINA MÜFTÜNÜN KONUŞMASI

-HACI ADAYLARININ DUYGULARINI AÇIKLAMASI

-OTOBÜSTEKİ HACI ADAYLARINA EL SALLAYIŞ VEDA

-TEKBİRLERLE HACI ADAYLARININ UĞURLANIŞI



( BALIKESİR -ÖZEL)- Balıkesir’de 775 hacı adayı kutsal topraklara gidiyor BALIKESİR



- Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 yılı Hac Organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları uğurlanmaya başladı.

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 438’i kadın, 337’si erkek olmak üzere toplamda 775 kişinin Balıkesir’den kutsal topraklara gideceğini ifade etti.

Balıkesir genelinde 2 bin 730’u ilk kayıt, 36 bin 771’i ise Hac kaydı yenilenmiş toplam 39 bin 501 hacı adayının kuraya katıldığını belirten İl Müftüsü Ramazan Topcan hacı adaylarının eğitimlerinin tamamlandığını açıkladı.

Kutsal topraklara hacı adaylarını uğurlamaya başladıklarını da belirten İl Müftüsü Ramazan Topcan tüm kafilelerin yola çıkacağını vurguladı. "Hacı adaylarımıza gerekli eğitimleri verdik" Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hac Organizasyonu ile ilgili Balıkesir’de yürütülen çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı’na bilgi veren İl Müftüsü Ramazan Topcan yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Muhterem Başkanımızın talimatıyla il ve ilçe müftülüklerimiz olarak yürüttüğümüz hizmet kollarından bir tanesi de Hac ibadetidir. Bu konuda Hac özleminde bulunan kardeşlerimizin bu mübarek kutsal bölgelere hazırlamak için il, ilçe müftülüklerimiz olarak eğitim seminerlerini yaparak, vatandaşlarımızı o kutsal bölgeye hazırlık içerisinde yaptık. Diğer taraftan Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumasını bilmeyen kardeşlerimize en azından hatıra kalması açısından Kur’an-ı Kerim öğretimi yaptırıyoruz. Bütün bu eğitimlerin sonunda Hac zamanı başkanlığımız tarafından belirtilen zamanlar içerisinde hacı adaylarımızı yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinesinde, müftülüklerimizin organizesinde otobüslerle beraber hava limanlarına taşıyoruz. Yetkili ve etkili kardeşlerimiz nezaretinde biz bu sene takriben 350 arkadaşımızı, bay-bayan kardeşimizi bu kutsal topraklara düzenlemek için eğitim seminerlerini tamamladık. Bugün itibariyle ikinci kafilemizi gönderdik. Takriben 170 hacı adaylarımızı kutsal bölgelere dualarla gönderdik. Bu da önemli hizmet kollarımızdan birisidir” diye konuştu.

"İnşallah kazasız belasız ailelerine dönerler" İl Müftüsü Ramazan Topcan vatandaşların Hac organizasyonuna vatandaşların yoğun ilgisinin bulunduğunu da belirterek, “Ama hamd olsun vatandaş memnuniyetini görünce hizmet yapma aşkımız da artıyor doğrusu. Burada hakkını teslim edeyim; il-ilçe müftülüklerimizde uzman personelimiz marifetiyle kardeşlerimize yoğun bir eğitim yaptık. Yani o kutsal bölgeyi maketleriyle eğitim semineri yaptık. Sanki görmüş gibi; Zağnos Paşa Camii’miz başta olmak üzere ilçelerimizdeki merkezi camilerimizde bu eğitimlerimizi tamamladık. Müftülerimizden aldığımız bilgi memnuniyet vericiydi. Bütün hacı adaylarımız yoğun bir katılım sağladı. Diğer taraftan biz bilgilendirme açısından Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından basımı yapılan Hac Kitapları, Hac’ı anlama kitaplarımızı dağıttık. Hamd olsun bilinçli olarak inşallah orada bütün dünya Müslümanlarına örnek olacak hacı adaylarımızı mübarek kutsal bölgelere gönderdik. İnşallah kazasız, belasız memleketlerine, ailelerine dönmelerini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. “11 sene bekledim çok mutluyum” Göz yaşı sevinç ve hüznün hakim olduğu uğurlama esnasında Hacı adayı Mehmet Ali Ayhan kutsal topraklara gittiği için sevinçli olduğunu dile getirirken eşi Halime Ayhan ise yine çok mutlu olduğunu ancak torunlarından ayrıldığı için üzgün olduğunu belirterek “Ham dolsun 11 sene bekledim. İnşallah sağ salim dolaşıp gelmek nasip olsun”dedi.

Uğurlama esnasında hacı adaylarına yol açıklığı dileyen Müftü Topcan “Kutsal topraklara bizden de selam götürün inşallah. Ailemiz başta olmak üzere tüm milletimize dualarınızı bekliyoruz. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar”şeklinde konuştu.



