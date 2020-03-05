-Hacettepe Üniversitesi Rektörü konuşma

-Konferanstan detaylar

-Genel ve detay



( ANKARA ) Hacettepe Üniversitesinde "Türkiye-AB süreci" ele alındı ANKARA



- Hacettepe Konferansları'na bu ay konuk olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, 'Türkiye'nin AB Üyelik Süreci: Uzun İnce Bir Yol' başlıklı konferans verdi.Hacettepe Üniversitesinde üç yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Hacettepe Konferansları'nın bu ayki konuğu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı oldu. Konferans öncesinde bir konuşma yapan Kaymakcı, üniversite sınavı sonuçlandıktan sonra Ankara'ya gelmeden önce Eskişehir'i kazandığını ve en büyük hayalinin Hacettepe Üniversitesine geçiş yapmak olduğunu söyleyerek, "Aslında bunu yaptım. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümüne kabul edildim ama maddi imkanlarım el vermediği için ve Hacettepe'de yurt masrafını ödeyemeyeceğimi düşündüğüm için gelemedim. Eskişehir'de ailemin yanında kalmaya devam ettim ama sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Fakültesine yatay geçiş yaptım. Benim içimde hep bir Hacettepe aşkı vardır" ifadelerini kullandı.İyi-kötü, doğru-yanlış gözetmeksizin eğitim söz konusu olduğunda her şeyin durduğunu söyleyen Kaymakcı, "Türkiye-AB ilişkileri önemli. Aşık Veysel'in de tanımladığı gibi 'uzun ince bir yol.' Bu yol son dönemde biraz daha uzamış gibi görünüyor. Bu yolun sonunun aydınlık olduğuna ve Türkiye'nin gerek ait olduğu Avrupa Kıtası'nda, gerek dünyada gelmesi gereken konuma geleceğini düşünüyorum" dedi.

Öğrencilere Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının bursları hakkında da bilgiler veren Kaymakcı, öğrencilere burslara başvurmaları tavsiyesinde bulundu.Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, yoğun gündemine rağmen konferansa katılan Kaymakcı'ya teşekkür ederek, öğrencilerin çok şanslı olduğunu vurguladı.Konuşmaların ardından Kaymakcı, öğrencilerle birlikte AB sürecini en başından günümüze kadar özetleyen bir konferans gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın konferansı öğrencilerle etkileşimli (interaktif) yapması dikkat çekti.



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