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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hac kurasında merak edilenler videolar ile anlatıldı

Hac kurasında merak edilenler videolar ile anlatıldı

paylaşım yapılan video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Hacı Adayları Çekim Kura Çekimi 


- Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac organizasyonu ve katsayılı kura sistemiyle ilgili merak edilenleri anlatan kısa videolar hazırladı.Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yarın çekilecek olan 2020 hac organizasyonu ve katsayılı kura sistemiyle ilgili merak edilenleri anlatan kısa videolar hazırladı. Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolarda, hac farizasını yerine getirmek için başvuru yapan hacı adaylarına katsayılı kura sistemi, kura çekimi, sonuçların nasıl öğrenileceği ve kesin kayıt için yapılacaklarla ilgili bilgiler verildi.
“Hac kurasına ilişkin merak edilenler” başlığıyla paylaşılan videolarda, ‘2020 yılında kaç kişi kuraya girecek?’, ‘Hac kontenjan sayısı neye göre belirleniyor?’, ‘Katsayılı kura sistemi nedir?’, ‘Hac kuralarında katsayı nasıl hesaplanıyor?’ ‘Kura sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek?’, ‘Kesin kayıt belgeleri nereden ve ne zaman alınacak?’ gibi hacı adaylarının merak ettiği konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
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