Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hac hayali gerçek olan asırlık Fikriye Nine'nin mutluluğu - MERSİN Haberi

Hac hayali gerçek olan asırlık Fikriye Nine'nin mutluluğu - MERSİN Haberi

- Fikriye Nine'den detaylar - Torunlarının Fikriye Ninenin elini öpmesinden detaylar - Fikriye Nine ile röportaj - Genel detaylar - Fikriye Nine'nin torunu Çiğdem Pekduran ile röportaj - Detay görüntüler Hac hayali gerçek olan asırlık Fikriye Nine'nin mutluluğu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vesile olmasıyla kutsal topraklara Türkiye'den "En yaşlı hacı adayı" olarak giden 105 yaşındaki Fikriye Çam, hac farizasının ardından döndüğü Mersin 'de sevincini 5 çocuğu, 24 torunu ve 20 torununun çocuğuyla paylaştı - Fikriye Çam: - "Allah nasip etti, biz de gördük. Oraları çok beğendim. En çok da Kabe'yi görünce mutlu oldum. Recep Tayyip Erdoğan'ı oğlum gibi seviyorum. Allah onu başımızdan noksan etmesin" - Çam'a eşlik eden torunu Çiğdem Pekduran: - "Sayın Cumhurbaşkanımız, Mersin 'e geldiğinde yanına gittik. Cumhurbaşkanımıza 'Ninemizi ölmeden Allah'ın beytine götürelim istiyoruz' dedim. O da 'Nasıl götüreceksiniz bu haliyle, çok yaşlı, ibadetlerini nasıl yapacak?' dedi.
Ben de nineme eşlik edebileceğimi söyledim. Bir erkeğin de eşlik etmesi gerektiğini söyleyince eşim Halit Pekduran'ın eşlik edebileceğini aktardım. O da hemen bakana talimat verdi. Uçağımızın kalkmasına 2 gün kala çıkarılan özel vizeyle Allah nasip etti Allah'ın beytine hep beraber gittik"MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Türkiye'den kutsal topraklara giden en yaşlı hacı olan 105 yaşındaki Fikriye Çam, hayalini gerçekleştirmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Hac vazifesinin ardından memleketi Mersin 'e dönen 105 yaşındaki Fikriye Nine, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.Sevincini merkez Toroslar ilçesindeki evine gelen 5 çocuğu, 24 torunu, 20 torununun çocuğu ile paylaşan en yaşlı hacı için kurban kesilen buluşmada, çocuklar Fikriye Nine'nin elini öpmek için sıraya girdi.Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutsal topraklara gitmesine vesile olduğunu belirterek, "Allah nasip etti, biz de gördük. Oraları çok beğendim. En çok da Kabe'yi görünce mutlu oldum. Recep Tayyip Erdoğan'ı oğlum gibi seviyorum. Allah onu başımızdan noksan etmesin. Beni o gönderdi, adımı o çıkardı." dedi.
Bu yaşta hacca gitmeyi tahmin etmediğini söyleyen Çam, "Kendimden hiç umudum yoktu. İşte gittim ve geldim. 100 sene bugünü bekledim." ifadesini kullandı.Çam, Diyanet İşleri Başkanlığının kendisini çok iyi şekilde karşılayıp, ilgilendiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.Erdoğan için hurma getirdiğini söyleyen Çam, hediyesini Cumhurbaşkanına vermek istediğini dile getirdi. - Bir asırlık hayalin hikayesiÇam'a kutsal topraklardaki yolculuğunda eşlik eden 34 yaşındaki torunu Çiğdem Pekduran da Fikriye Nine'nin hacca gitme hikayesini anlattı.Pekduran, ninesinin yaklaşık bir asırdır hacca gitmeyi dilediğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Sayın Cumhurbaşkanımız, Mersin 'e geldiğinde yanına gittik. Cumhurbaşkanımıza 'Ninemizi ölmeden Allah'ın beytine götürelim istiyoruz' dedim. O da 'Nasıl götüreceksiniz bu haliyle, çok yaşlı, ibadetlerini nasıl yapacak?' dedi.
Ben de nineme eşlik edebileceğimi söyledim. Bir erkeğin de eşlik etmesi gerektiğini söyleyince eşim Halit Pekduran'ın eşlik edebileceğini aktardım. O da hemen bakana talimat verdi. Uçağımızın kalkmasına 2 gün kala çıkarılan özel vizeyle Allah nasip etti Allah'ın beytine hep beraber gittik."Fikriye Nine'nin ibadetlerini tekerlekli sandalye yardımıyla gerçekleştirdiğini anlatan Pekduran, "Nineme 3 kere umre yaptırdık, ibadetlerini de biz tekerlekli sandalye ile yaptırdık. Diyanet İşleri Başkanımıza, oradaki Diyanet görevlilerine bizzat teşekkürlerimizi sunuyorum. Çok güzel ağırladılar, ilgilendiler. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Hurma pazarına gittiğimizde ninem Cumhurbaşkanımıza özel bir hediye yaptırdı. İnşallah nasip olur Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat iletiriz." dedi.
Pekduran, hac yolculuğunda herhangi bir bildirim yapmadan "En yaşlı hacı adayı" olarak kutsal topraklara giriş yaptıklarını belirterek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da orada Çam ile görüştüğünü anımsattı.Çam'a eşlik eden eşi Halit Pekduran da Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Kutsal Topraklar Muhabir Kutsal Toprak Allah Tekerlekli Sandalye 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İntizar ikinci kez kutsal topraklardaİntizar ikinci kez kutsal topraklarda
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı