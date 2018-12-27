Habur Sınır Kapısı'ndan 1 milyon 215 bin araç, 2 milyon 396 bin yolcu giriş çıkış yaptı İzle

-yolcuların xr cihazında aranması

-araçlarda ele geçirilen kaçak malzemeler

-tırların aranması

-işlemlerin yapılması

-Irak tarafında bulunan Halil İbrahim Sınır kapısı görüntüsü

-Habur Sınır Kapısı görüntüsü

-detay görüntü



( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Silopi ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden son 11 ayda 2 milyon 396 bin 60 kişinin yolcu olarak, aynı dönemlerde 1 milyon 215 bin 877 aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi.

Habur Sınır Kapısı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında sınır kapısı üzerinden yurt dışına 710 bin 998 araç çıkış yaparken, 710 bin 998 aracın ise yurda giriş yaptığı ifade edildi. Habur Sınır Kapısı üzerinden 2017 yılında toplamda 2 milyon 534 bin 359 kişinin de yolcu olarak giriş çıkış yaptığı belirtildi. Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda, Mayıs ayında faaliyete geçen üçüncü köprü araç yoğunluğunu azalttı. Şırnak Valiliği ile Duhok Valiliği arasında, Habur-İbrahim Halil kara hudut kapıları bölgesinde köprü inşası için imzalanan protokol uyarınca yapımına başlanan ve 9 Mayıs'ta kullanıma giren "Habur-3" köprüsü ile işlemlerin daha da hızlanmasının sağlandığı bildirildi.

Habur-3 köprüsü 9 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye’ye giriş yönünde hizmete alınmış olup, yeni köprü hizmete alınmadan önce tır araçları ve yolcu araçlarına ait ön kontrol işlemleri iki şeritli olan eski köprü üzerinden yürütülüyordu. Hem ticari araçların hem de binek araçların ön kontrol işlemlerinin ayrı köprü üzerinde yapılması zaman zaman yoğunluğun yaşanmasına sebep olurken, gümrük kontrollerinin etkin bir biçimde yapılması zorlaştırıyordu. Habur-3 köprüsünün giriş yönünde hizmete alınmasıyla birlikte tır araçlarının yurda girişleri yeni köprü üzerinden yapılmaya başlandı. Habur -3 köprüsünün hizmete alınmasıyla birlikte Irak tarafından Türkiye’ye gelen ticari araçların girişleri hızlandırılarak kolaylaştırıldı. Son dönemde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan personel takviyesiyle birlikte giriş yönünde ihracat yükü taşıyıp boş veya dolu olarak dönüş yapan tır ve kamyonların Irak tarafında bekleme süreleri yapılan yoğun çalışma sonrasında minimum düzeye indirildi. Giriş yönünde ticari araç sayısı günlük 2 bin 500’lü rakamlara ulaştı. Irak tarafında bekleyen tır ve kamyon cinsi araçlar hızlı bir şekilde yurda girerek yeni yüklerini almak için ihracatçıların bulunduğu yerlere gönderilme süreçleri hızlandırıldı. Araçların eskiden günlerce beklemelerine son verilerek bekleme süreleri 5 saate indirildi. Türkiye’den Irak tarafına giden ihracat yükü taşıyan tır- kamyon cinsi araçların çıkış sayılarında 2 bin 200’lü rakamlara ulaştığı ve Türkiye tarafında tır parkında bekleme süreleri 5 saate kadar indirildiği belirtildi. Öte yandan yolcu araçlarının tamamına ait işlemler eski köprü üzerinden yürütülmeye devam ediliyor. Kaçakçılığın önüne geçmek için ülkeye giriş yapan yolcu araçları ile bu araçlarda bulunan yolcular ve bu yolculara ait bagajlar tamamı detaylı aramadan geçiriliyor. Irak tarafından gelen yolcuların ve ticari yolcu taşımacılığı yapan araçların bagaj kontrollerinin yapıldığı eski köprü üzerinde yapılan güvenlik uygulamalarında araçların aranması esnasında ortaya çıkan zaman kayıpları minimum düzeye indirildi. Kontrol yapılan peron sayısı ve peronda aranan özel araç sayılarının arttırılmasıyla birlikte daha önce 4 ile 5 saati bulan beklemeler seyahat eden ihracatçılar, sanayiciler ve turistik amaçlı seyahat eden yolcuların bekleme sürelerini 15 ile 20 dakikaya indirdi. Türkiye tarafından Irak yönüne çıkış yapan özel araçların özelikle hafta sonları oluşturduğu yoğunluk ve bekleme süreçleri Habur Sınır Kapısında bulunan diğer kurumlarla yapılan çalışma sonrasında minimum düzeye indirildi. Çıkış yapmak üzere gelen araçlar hızlı bir şekilde gümrük sahasına alınıp, Irak’a geçişi sağlanıyor. Habur Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğünde 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 1017 tarihleri arasında 1 milyon 151 bin 617 tır-kamyon, 258 bin 641 binek aracı, 11 bin 738 yolcu otobüsü olmak üzere toplam 1 milyon 421 bin 996 adet araç işlem gördü. Aynı dönemde 2 milyon 534 bin 359 yolcu ise giriş çıkışı sağlandı. 01 Ocak 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında ise 968 bin 435 tır-kamyon aracı, 231 bin 739 binek aracı, 15 bin 703 yolcu otobüsü olmak üzere toplam 1 milyon 215 bin 877 adet araç işlem gördü. Aynı dönem içerisinde 2 milyon 396 bin 60 yolcunun Habur Sınır Kapısı üzerinden giriş çıkışı sağlandı. Habur Sınır Kapısında işlem gören araç sayıları günlük olarak zaman zaman 4 bin 500 ile 5 bin arasında değişirken, yolcu sayısının ise günlük 9 bine ulaştığı belirtildi.

