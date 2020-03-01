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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Habur Sınır Kapısı korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı

Habur Sınır Kapısı korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı

Habur Sınır Kapısı

Polis Jandarma Bild Kışla Trol 

-Irak uyuruklu vatandaşların bekletilmesi
-detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, koronavirüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine Habur Sınır Kapısı dün gece yarısı itibari ile iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısına gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.
Habur Sınır Kapısının kapatılmasından sonra uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen ipekyolunun boş kaldığı görüldü.
Öte yandan Irak uyruklu vatandaşların da Habur Sınır Kapısı önünde Irak tarafına geçişlerinin yapılması için bekletildiği öğrenildi.
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