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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Habur Çayı yükseldi, vatandaşlar set oluşturdu

Habur Çayı yükseldi, vatandaşlar set oluşturdu

Habur çayı

Yağmurlu Salar Tahta Köprü 

-Vatandaşların kendi imkanlarıyla önlem alması
-Röportajlar
-Genel ve detay

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimeye başlaması ve yağmurla birlikte Habur Çayı coştu. Vatandaşlar olası taşkınların önüne geçebilmek için çaya kendi imkanlarıyla setler kurdu. Beytüşşebap’ta, Kato, Faraşin ve Hale dağlarından beslenen Habur Çayı, karların erimesi ve yağmurla birlikte coştu. Aşağıdere, Ayvalık, Başaran ve Günyüzü köylerinden geçen çay, her yıl olduğu gibi, bu yılda ilkbaharla birlikte hem vatandaşlar hem de ekili alanlar için tehlike arz etmeye başladı.
Çayın çeşitli bölgelerindeki tahta köprüler sular altında kalırken, vatandaşlar olası su taşkınlarının önüne geçebilmek için bazı bölgelerde set oluşturdu. Suyun debisinin yükselmesi nedeniyle önlem aldıklarını ancak, aldıkları önlemlerin çok da faydalı olmadığını anlatan vatandaşlardan Fırat Gökçe, “Yıllardır bu aylarda çay arsalara zarar veriyor. Köylüler, taşkınlara karşı her yıl ilkbahar aylarında bu çileyi çekiyor. Geçen yıl duvar örüleceği söylenmişti ancak yapılmadı. Öğrenciler korkudan okula gidemez oldu. Su biraz daha yükselirse bağ ve bahçelerimize gelecek. Suyun karşı tarafındaki vatandaşlar yağmurlu günlerde evlerini terk etmek durumunda kalıyor. Yetkililerden önlem olarak duvar yapmalarını istiyoruz” dedi.
(SRD-MP-Y)
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