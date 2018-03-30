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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Habur Çayı taştı... Tahta köprüler yıkıldı, arsa ve patika yolları sular altında kaldı

Habur Çayı taştı... Tahta köprüler yıkıldı, arsa ve patika yolları sular altında kaldı

Habur Çayı detay

Salar Yükselen Tahta Köprü 

-Çay sularının kapattığı yollar
-Sular altında kalan arsalar
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-Genel ve detay

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimeye başlaması ve 3 gündür devam eden yağmur nedeniyle yükselen Habur Çayı, köprüleri yıkıp, tarlalara zarar verdi. Beytüşşebap’ta, Kato Dağı ve Feraşin yaylalarından beslenen Habur Çayı, karların erimeye başlaması ve 3 gündür etkisini gösteren yağmur nedeniyle coştu. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan çay, önüne gelen her şeyi alıp götürdü. Çayın debisinin yükselmesi nedeniyle tahta köprüler yıkılırken, arsalar ve patika yollar sular altında kaldı.
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