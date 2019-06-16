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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Habur Çayı'nda kaybolan çocuk drone ile arandı

Habur Çayı'nda kaybolan çocuk drone ile arandı

ARAMA ÇALIŞMALARI

Dalgıç Polis Polis Gesi Trol 

-DRONE GÖRÜNTÜLERİ
-KALABALIK
-HABUR ÇAYI
-DALGIÇLARIN ÇALIŞMALARI
-HABUR ÇAYI'NDA KARŞIYA GEÇENLER ARAMALAR
-ÇOCUĞUN FOTOĞRAFI

( ŞIRNAK -ÖZEL)- Kayıp çocuk, dalgıç ve vatandaşlar tarafından aranmaya devam ediyor ŞIRNAK

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları drone desteği ile devam ediyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşrası köyünde dün Habur Çayı'na düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mustafa Ecer’in cansız bedeni Komato bölgesinde köyden 6 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Havanın kararması nedeni ile dün akşam durdurulan 11 yaşındaki Jehat Ecer'i arama çalışmaları, sabah saatlerinde tekrar başladı.
Van’dan gelen dalgıç polisler her yeri didik didik ararken drone ile hava kontrolü gerçekleştirildi.
Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, çansız bedenine ulaşılan Mustafa Ecer’in otopsisi yapıldıktan sonra defnedildi.
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