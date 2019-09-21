-Kanyon kenarındaki ağaçlar

-İsmet Sümbül ile röp.

-Detay görüntüler



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'in Araban ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bugüne kadar keşfedilmemiş. Bölge halkı tarafından Habeş Deresi olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor. Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) kırsal mahallesindeki Ardıl Çayı deresinden Araban Ovası’nın ortasından geçerek bölgesinde görmeye değer doğal güzelliklerin arasından süzülerek akıp Fırat Nehri ile birleşiyor. Tarih boyunca değişik medeniyetlerin hüküm sürdüğü bölgeye gelen yolun üzerindeki tarihi köprüden, Habeş Deresine ulaşım sağlanıyor. Birecik Barajı sularının yükselmesinden dolayı kanyonun içinden akan su 5-6 metre boyunca yükseldi. İlçeye bağlı Hisar kırsal mahallesinden Habeş Kanyonu’nun Fırat Nehri ile birleştiği uç bölgesine yürüyünce, en yüksek noktasından kanyonun doğal güzelliklerinin tümü görülebiliyor. Kanyonun en derin bölgeleri ise burada bulunuyor. Kanyonun içinden akan derenin kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alıyor. Bölgede yaşayan İsmet Sümbül, yetkilileri kanyonu incelemek için bölgeye davet ederek, "Bölgenin, bu güne kadar keşfedilmemiş Habeş Kanyonu’nun keşfedilerek dağcılık eğitimi alan üniversite öğrencileri için yürüyüş ve tırmanma parkuru olarak açılması için yetkilileri kanyonu incelemek için bölgeye davet ediyorum" dedi.



