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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı - MANİSA Video

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı - MANİSA Video

- Yaşı kadının evinin önünde toplanan kalabalık - Yaşı kadının evinin önünde bekleyen ambulans ve itfaiye aracı - Yaşlı kadının polislere olayı anlatması - Yaşlı kadının evinin kapısını açması - Mahalle sakinlerinden Muhammet Uzun ile röportajHaber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, haber alınamaması üzerine yakınları ve komşuları tarafından polis ekiplerinden bulunması için yardım istenen 71 yaşındaki kadının, ev gezmesine gittiği öğrenildi.Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan Fethiye Vatansever'den uzun süre haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.Sokağa gelen ekiplerin eve girmeye çalıştıkları sırada Fethiye Vatansever geldi.Sokak sakinlerinden Muhammet Uzun, AA muhabirine, komşularının, Fethiye Vatansever'den uzun süre haber alamayınca kedisine haber verdiklerini belirterek, "Ben de geldim baktım, kapıyı çaldım ve ses çıkmayınca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler burada çalışmalarını sürdürürken Fethiye teyze geldi. Uzak bir komşusuna gezmeye gitmiş, oradan çıktı geldi." dedi.

Yaşlı Kadın İtfaiye Aracı Alabalık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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