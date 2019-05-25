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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Haber alınamayan 22 yaşındaki gencin cansız edeni 3 metrelik atık kuyusunda bulundu İzle

Haber alınamayan 22 yaşındaki gencin cansız edeni 3 metrelik atık kuyusunda bulundu İzle

Cenaze aracının olay yerinden çıkışı

Fabrika Olay Yeri İnceleme Güvenlik Kamerası Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekipleri
-Polis ekipleri
-Olay yeri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, Meclis Mahallesi Manyas sokakta bulunan ısıl işlem fabrikasında çalışan 22 yaşındaki İsmail Y.’den sabah saatlerinden beri haber alınamıyordu. İsmail Y. cansız bedeni çalıştığı fabrikadaki yaklaşık 3 metrelik atık kuyusunda saat 01.00 sularında bulundu. Sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki İsmail Y.’nin cansız bedeni gece vardiyasında çalışanlar tarafından atık kuyusu boşaltılmak amacıyla açıldığında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkartılan İsmail Y.’nin cansız bedeni cenaze aracıyla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuyu ve çevresinde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları bir süre devam ederken İsmail Y.’nin ailesi cenazenin olay yerinden çıkartılışı sırasında sinir krizi geçirdi. Fabrikadaki tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemek için el koyan polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.
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