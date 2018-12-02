Haber alınamaması sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açan şahıs adliyeye sevk edildi

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamaması sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açan şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4307 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.E. isimli bir vatandaştan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müstakil evin önünde şahsa ulaşmak isterken, içeriden çıkan A.E. ekiplere silahla iki el ateş etti. Açılan ateş sonrasında polis ekipleri geri çekilerek kendilerini güvenli bölgeye alarak destek ekip istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra ateş açan A.E. isimli şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, ekipler tarafından yakalanan şahıs Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E. Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi.

