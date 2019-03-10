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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Güzeltepe Kayak Merkezi 30 bin ziyaretçiye ulaştı - MUŞ

Güzeltepe Kayak Merkezi 30 bin ziyaretçiye ulaştı - MUŞ

- Güzeltepe Kayak Merkezi'nde kayak yapan tatilcilerden detaylar - Kayak yapan çocuklardan detay - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in konuşması - Kayak yapan tatilcilerin açıklamaları Muş 'taki kayak merkezi 30 bin ziyaretçiye ulaştı - Muş 'ta çevre illerin de yoğun ilgi gösterdiği Güzeltepe Kayak Merkezi'nden ocak ayından bu yana yaklaşık 30 bin kişi yararlandıMUŞ (AA) - Türkiye'nin en fazla kar yağan illerinden Muş 'taki kayak tesisi geçtiğimiz ocak ayından bu yana 30 bin kişi ağırladı.İl merkezine 8 kilometre uzaklıktaki, yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki Güzeltepe Kayak Merkezi'ne, Muş dışında, çevre illerden gelen kayak tutkunları da yoğun ilgi gösteriyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezine ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Muş 'un kış sporları için elverişli bir kent olduğuna işaret eden Güler, sezon başından bu yana 30 bin kişiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:"Müdürlüğümüze bağlı kayak merkezimiz şehre yaklaşık 8 kilometre uzaklıktadır. Ulaşım noktasında hiçbir sıkıntısı bulunmamaktadır. Kayakseverler tarafından ciddi anlamda bir teveccüh var. Sezon başından itibaren yaklaşık 30 bin misafir ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası halkımızın en çok ilgi gösterdiği etkinlik sahalarından birisi. Türkiye ve Balkan olimpiyat şampiyonları çıkardığımız ilimizde kayak tesisini inşallah daha verimli bir hale getirmek için çalışmalarımızı yapmaktayız. Devlet büyüklerimizin desteğiyle ilimize daha büyük bir tesis kazandıracağız."Kar kalınlığının bazı noktalarda 3 metreyi bulduğunu belirten Güler, Muş 'ta kayak sezonunun diğer bölgelere göre daha uzun geçtiğini bildirdi.Her hafta sonu ailesiyle kayak merkezine geldiğini belirten Emrah Ünal da kayak merkezini çok beğendiğini ve pistlerin güzel olduğunu söyledi.

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