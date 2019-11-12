Güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü - İZMİR
- Güzellik merkezinin bulunduğu sokak - Polisin emniyet şeridi çekmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görünüm İzmir 'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölüİZMİR (AA) - İzmir 'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.H.Y, eşinin işlettiği Bornova ilçesindeki güzellik merkezinde karşılaştığı Mehmet Özkan'a (38) pompalı tüfekle ateş etti.Şüpheli daha sonra otomobille olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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