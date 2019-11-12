Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü - İZMİR

Güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü - İZMİR

- Güzellik merkezinin bulunduğu sokak - Polisin emniyet şeridi çekmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görünüm İzmir 'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölüİZMİR (AA) - İzmir 'de, güzellik merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.H.Y, eşinin işlettiği Bornova ilçesindeki güzellik merkezinde karşılaştığı Mehmet Özkan'a (38) pompalı tüfekle ateş etti.Şüpheli daha sonra otomobille olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Silahlı Saldırı Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı