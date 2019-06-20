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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Feraşin Yaylası havadan görüntülendi Haberi

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Feraşin Yaylası havadan görüntülendi Haberi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Cennet Hayvancılık Hayvan Irak 

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( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Yaylası, kartpostallık görüntüleri ile doğaseverleri ağırlamayı bekliyor. Beytüşşebap'a 35 kilometre uzaklıktaki Faraşin Yaylası, Hakkari, Van ve Şırnak illerinin kesiştiği noktada bulunuyor. Ülke ekonomisine hayvancılık alanında büyük bir katkı sunan yayla, aynı zamanda muhteşem havası ve suyuyla göz kamaştırıyor. Bitki florası oldukça geniş olan yaylada binlerce çeşit çiçek türü bulunuyor. Karların yavaş yavaş erimesi ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu yaylada binlerce küçükbaş hayvan ve bal arıları için geniş önemli bir alan oluşturuyor. Muhteşem görüntüsüyle cennetten bir köşeyi andıran yayla, doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.
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