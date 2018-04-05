Güzelköy’de ev yangını Video

-İtfaiye erlerinin yangına müdehalesi



( MUĞLA )- Güzelköy dizisinin çekildiği Yatağan’ın Bozüyük Mahallesinde çıkan yangında ahşap eski ev yanarken, alevler çevre evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. MUĞLA



- Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesinde çıkan yangında eski ahşap ev yandı. Yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yatağan Grup ekipleri, alevlerin çevre evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Gece saatlerinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen Mahmut Sepetci’ye ait tek katlı ahşap bina yanmaya başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Yatağan İtfaiye ekipleri ahşap binadaki yangına müdahale etti. Yanan evin çevresinde bulunan evlere alevlerin sıçramaması için mücadele eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

