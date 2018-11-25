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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Güvercin sevdası arabasını sattırdı İzle

Güvercin sevdası arabasını sattırdı İzle

Güvercinlerin açık artırma usulüyle satılması

Hastalık Alışveriş Mezat Salonu Hayvan Açık Artırma 

-Kuşların görüntüsü
-Mezat salonundan görüntü
-Kuşların uçurulması
-Kuş özelliklerinin anlatılması
-20 Bin TL’ye kuş alan Ramazan Şafak ile röportaj
-Dernek Başkanı Ilgın röportajı

( AKSARAY -ÖZEL )- Televizyonda gördüğü Aksaray Silik güvercinine hayran kalan kuş sevdalısı Ramazan Şafak, 20 bin TL’ye arabasını satarak güvercin ihalesinde 20 bin TL’ye 4 kuş satın aldı AKSARAY

- Güvercin sevdalısı kişi, otomobilini 20 bin liraya satarak parasıyla 4 güvercin satın aldı. Aksaray’da her hafta güvercin alım ve satım mezadı gerçekleştirildiğini ve Aksaray yöresine özgü 'Silik Güvercin'i gören Yozgatlı kuş sevdalısı Ramazan Şafak (44), hayran kaldığı kuşları alabilmek için 20 bin liraya otomobilini satarak Aksaray’a geldi. Aksaray’da gerçekleştirilen güvercin ihalesine katılan Ramazan Şafak, 25 bin lira istenen 4 Aksaray güvercini pazarlık yaparak 20 bin liraya satın aldı. Birbirinden güzel güvercinlerin açık artırma usulüyle satışa çıkarıldığı mezat salonunda güvercinler 10 TL’den 30 bin TL’ye kadar satışa sunuluyor. “Emekli maaşımı kuşlara harcıyorum” Şahinler Tüm Kanatlı Kümes Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ilgın (57), kuş ilgisinin adeta bir hastalık, bir sevda olduğunu belirterek, “10 liradan 20 bin, 30 bin liraya kadar kuşlarımız var. Bu bizde bir hobi, bir sevda. Kuş almak için Konya’dan, Kırşehir’den, Kayseri’den, Nevşehir’den, Niğde’den gelen arkadaşlarımızla her hafta burada toplanırız. Kuş alışverişlerini burada yaparız. Kısacası kuş sevdasını burada idrak ediyoruz. Kuş sevdası tamamen bir hastalıktır. Sevgi olmazsa olmaz. 40 senedir bu hayvanları besliyorum. Çok büyük zevk ve keyif alıyorum. Emekli paramı da kuşlarıma harcıyorum” dedi.
“Arabayı sattık, 4 kuşu 20 bin TL’ye aldık” Yozgat’ta arabasını 20 bin liraya satarak hayran kaldığı Aksaray'a özgü güvercini almak için Aksaray’a gelen Ramazan Şafak, kuşların başka bir sevda olduğunu belirterek, “Ben Yozgat’tan Aksaray’a, Aksaray’ın kendi yöresel kuşu olan Silik Güvercini almaya geldim. Şu anda da değerine 20 bin lira diyorlar. Ben arabamı sattım geldim ve almaya çalışacağım. Pazarlık yapacağız. 4 tane kuş alacağım. 4 kuşa 20 bin lira para vereceğiz eğer verirlerse. Arabayı sattık, cebimize parayı koyduk geldik. İşte bu bir sevda. Kuş, insanda ayrı bir zevk. Kuşlara baktığın, uçurduğun, oynattığın, beslediğin, yavrularını alıp büyüttüğün zaman insana başka hiçbir şeyi hatırlatmaz. Sadece kendini hatırlarsın” dedi.

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