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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Güvenoyu Alan May, Seçimlerde Aday Olmayacağını Duyurdu

- Güvenoyu Alan May, Seçimlerde Aday Olmayacağını Duyurdu

May açıklama

( BRÜKSEL ) - Güvenoyu alan May, seçimlerde aday olmayacağını duyurdu BRÜKSEL

İngiltere Politika Genel Seçimler Dış Politika Müzakere 


- İngiltere Başbakanı Theresa May, 2022 seçimlerinde aday olmayacağını vurguladı. Avrupa Birliğinin 28 lideri, Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek için Brüksel'de toplandı. Toplantı öncesi açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, 2020 seçimlerinde aday olmayacağını dile getirdi. May, 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerde partiyi temsil etmeyeceğini açıklayarak, "Başka bir partinin bizi seçimlere götürmesi daha doğru” dedi.
Dün gerçekleştirilen oylamayla partisinin güvenoyunu alarak rahat bir nefes alan İngiltere Başbakanı May, Brüksel'de varılan Brexit Anlaşması'nı yeniden müzakere etmenin yollarını görüşecek. Brexit Anlaşması'ndan memnun olmayan Muhafazakar Partililer, İngiltere Başbakanı Theresa May için güvenoyu oylaması çağrısında bulunmuştu. May, güven oylamasını dün 117’ye karşı 200 oyla kazanmıştı. Öte yandan İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor.
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