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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Güvenlik şirketinin şoföründen şirkete 56 bin liralık tokat Haberi

Güvenlik şirketinin şoföründen şirkete 56 bin liralık tokat Haberi

Şoförün görüntüsü

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Polis İstifa Polis Ekipleri 

-Ele geçirilen paralar foto

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da özel bir güvenlik şirketinin sorumlusu M.A. zırhlı araçlarını kullanan ve şirket paralarını bankaya yatırmaktan sorumlu şoförlerinin D.Y'nin şirkete ait 56 bin lira parayı bankaya teslim etmediğini ifade ederek şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla şüpheli D.Y. hakkında gerekli işlemleri yaptı. Bursa'da özel bir güvenlik şirketinin yetkilisi olduğunu söyleyen M.A. şirketlerinin zırhlı araçlarını kullanan ve şirkete ait paralardan sorumlu şoförleri D.Y'nin şirkete ait 56 bin lirasını teslim etmediğini belirterek Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayette bulundu. D.Y'nin şirkete ait 56 bin 100 lirayı ATM'den çektikten sonra bankada şirkete ait kasasına yatırmadığını tespit ettiklerini söyledi.

D.Y'nin paraları çektikten sonra arabanın arkasına koyduğunu, arabayı yıkamak bahanesiyle para dolu torbayı duvarın arkasına attığını, daha sonra bir bahaneyle dışarı çıkarak paraları aldığını ve aynı gün işten istifa ettiğini kaydetti.
Bu ifadelerin ardından konuyla ilgili inceleme yapan ekipler D.Y'yi yakaladı. D.Y. şirkete ait paranın 16 bin 300 lirasını polis ekiplerine teslim ederken şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.
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