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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Güvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı - DİYARBAKIR

Güvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı - DİYARBAKIR

- Güvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı - Düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlardan detay görüntülerGüvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı - Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi - İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik'in güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonda, biri güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın şehit düştüğü saldırının faili olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 4 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak - 81 Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin Operasyonu" kapsamında bugün saat 12.50 sıralarında Kulp'a bağlı Demirli köyü Keçiveren mezrasının Ricit deresi mevkisinde bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.Çıkan çatışmada 3 Nisan'da yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşıyan güvenlik korucularına yönelik gerçekleştirilen, güvenlik korucusu Yıldız'ın şehit düştüğü, 5 güvenlik korucusu ve bir vatandaşın yaralandığı silahlı saldırının faili de olan, İçişleri Bakanlığının yeşil renkli arananlar listesinde bulunan "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik'in de bulunduğu 2 terörist ölü ele geçirildi.Teröristlerin üzerinde, M - 16 piyade tüfeği, AK - 47 kaleşnikof piyade tüfeği, tabanca, dürbün, çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirildi. Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce 3 Nisan'da gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 4 güvenlik korucusu, 1 emekli korucu ile 1 sivil vatandaş yaralanmış, saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatılmıştı.Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şehit güvenlik korucusu Yıldız'ın ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde şehidin kanının yerde kalmayacağını belirtmişti.

Çatışma Silahlı Saldırı Terör Örgütü Teröristler Taziye Ziyareti 

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