Güvenlik korucusu Ertaş son yolculuğuna uğurlandı - VAN
: - Cenaze namazının kılınacağı camide toplanan vatandaşlardan görüntüler - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun cenaze törenine gelişi - Cenaze namazından görüntüler - Cenazenin mezarlığa omuzlarda taşınması - Mezarlıkta dua edilmesi - Valinin şehidin babasına Türk Bayrağı takdim etmesiGüvenlik korucusu Ertaş son yolculuğuna uğurlandı - Van 'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Ertaş, düzenlenen törenle toprağa verildiVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde evine giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren güvenlik korucusu Metin Ertaş, son yolculuğuna uğurlandı.Otopsi işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Ertaş'ın cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabutta Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Ertaş'ın babası ve yakınlarını teskin etti.Öz geçmişi okunan Ertaş'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Selim Duman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Şabaniye Mezarlığı'nda defnedildi.Şehidin babasına Türk bayrağı takdim eden Zorluoğlu, Hacı Ömer Taziye Evi'nde aileye başsağlığı diledi.Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Gürpınar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, 6. Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.