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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Güvenlik korucusu adaylarına spor eğitimi ve sözlü mülakat

Güvenlik korucusu adaylarına spor eğitimi ve sözlü mülakat

Korucu adayları şınav çekerken yaparken detay

Terörle Mücadele Şili Terör Örgütü 

-Korucular mekik çekerken detay
-Bekleme yerinde oturan korucu adayları
-Korucular koşu için beklerken detay
-Korucular koşarken detay
-Toplu halde orta alanda spor yaparken detay
-Korucu adayları Mekik çekerken detay
-Korucu adayı İbrahim Ürek röportaj
-Bekleme alanında oturan adaylar
-Süleyman Kuruay Roportaj
-Mekik çeken korucu adayları
-Kaymakam Hüseyin Tekin Roportaj

( MARDİN -ÖZEL) - Mardin’in Midyat ilçesinde güvenlik korucusu adayları spor ve sözlü mülakata tabii tutuldu MARDİN

- Mardin'in Midyat ilçesinde güvenlik korucusu alımı için açılan 73 kişilik kadroya 446 kişi başvurdu. Başvuran adaylar, spor eğitimi ve sözlü sınava tabii tutuldu. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesine alınacak olan 73 kişilik kadroya başvuru yapan 446 güvenlik korucusu adayı için spor eğitimi ve sözlü mülakat yapıldı. Adaylar, terörle mücadelede devlete destek vermek amacıyla güvenlik korucusu olmak istediklerini söyledi.

Korucu adaylarından İbrahim Ürek, "Güvenlik korucusu olmak istememdeki temel amacım, askerlik hizmetimi yeni tamamladım, vatanımı, milletimi ve köyümü en iyi şekilde korumak istiyorum. Bölücü terör örgütünün baskısına karşı dik durmak ve vatan nöbeti tutmak istediğim için başvuru yaptım" dedi.
Güvenlik korucusu adaylarından Süleyman Kuruay ise sağlık raporlarını alarak başvuru yaptıklarını söyledi.

Kuruay, "Vatanımızı, milletimizi, ailemizi korumak için güvenlik korucusu olmak istiyorum. Dosyalarımızı getirdik ve İlçe Jandarma Komutanlığına teslim ettik. Şimdi burada eğitime tabi tutulduk" diye konuştu.
Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin ise çok sayıda başvuru aldıklarını söyleyerek "Bu da tabi bize daha çok alternatif üzerinde değerlendirmemiz konusunda bir avantaj sağlamıştır. Bunun ötesinde şununda altını çizmeliyiz ki, özellikle asayiş güvenlik noktasında ciddi bir emeğe sahip olan güvenlik korucularımız için arkadaşlarımız en ince ayrıntısına kadar titiz bir araştırma yapıyor. Bu araştırmaların ardından istihdam için bize gerekli dosyalar gelecek ve biz de onları onaylayacağız" dedi.

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