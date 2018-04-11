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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Güvenlik korucularına yıldırım isabet etti: 1 şehit, 6 yaralı (2) - SİİRT

Güvenlik korucularına yıldırım isabet etti: 1 şehit, 6 yaralı (2) - SİİRT

- Eruh ilçesinde güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi - Yaralı güvenlik korucularının ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine getirilmesi - Korucu yakınlarının ve vatandaşların hastane önünde bekleyişiGÜNCELLEME - Siirt 'te güvenlik korucularına yıldırım isabet etti - Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 7 güvenlik korucusundan biri müdahaleye rağmen şehit olduŞEHİT BİLGİSİ EKLENDİSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 7 güvenlik korucusundan biri müdahaleye rağmen şehit oldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde görevli güvenlik korucularına yıldırım isabet etti.Olayda 7 güvenlik korucusu yaralandı.Yaralı güvenlik korucuları Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.Güvenlik korucularından biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.6 güvenlik korucusu, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt 'e sevk edildi.

Şehit İlk Müdahale Hastane Gesi 

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