Güvenlik korucuları Mehmetçik için kan bağışladı

-Formları teslim eden koruyucular

-Kan bağışı yapanlar

-Hamza Şahan ile röportaj

-Grup adına konuşan Mustafa Delikişi



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye'de bir grup güvenlik korucusu TSK'nın Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Güvenlik korucusu yaklaşık 100 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Evi'nde, kan bağışı kampanyasına destek verdi. Grup adına konuşan Mustafa Delikişi, kan bağışı kampanyasında bulundukları için mutlu olduğunu kaydetti.

TSK'nın Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına sessiz kalmak istemediklerini belirten Delikişi, "Bu kan yarın bana, akrabalarıma da lazım olabilir. Sen vermezsen, ben vermezsem, Türk Kızılayı'na kim kan verecek? Kan bağışı her zaman önemlidir. Vatandaşlarımızın Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek vermesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kan bağışı kampanyasına destek veren güvenlik korucuları Hamza Şahan, kan bağışının önemsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

