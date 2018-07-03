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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Güvenlik korucuları Kandil için görev bekliyor

Güvenlik korucuları Kandil için görev bekliyor

Görevde olan koruculardan görüntü

Terörle Mücadele Sınır Ötesi Terör Örgütü Sınır Dışı Sınır Ötesi Operasyon 

-Nöbet bekleyen korucular
-Atış yapan koruculardan görüntü
-Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Übeydullah Şen ile röportaj

( HAKKARİ - ÖZEL)- Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Übeydullah Şen:“Teröre karşı asla geri adım atmayacağız”- “Gerek Kandil, gerekse başka bir yerde, devletimizin kararı ne ise bu emirden asla ayrılmayacağız” HAKKARİ

- Hakkari’deki güvenlik korucuları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil’e yönelik düzenlenen operasyonlarda Mehmetçikle omuz omuza terör örgütlerine karşı mücadele etmek istiyor. Mehmetçiğin ilkbahar aylarında terör örgütü PKK’nın Kanireş, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerindeki kamplarına yönelik düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor. Başarılı bir şekilde devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar birçok bölge teröristlerden temizlenirken, Kandil’deki terör unsurlarının da etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonların sürdüğü bölgede Mehmetçik ile birlikte görev yapan Şemdinli’nin Derecik bölgesindeki güvenlik korucuları, terör örgütü PKK’ya karşı sınır dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlara katılmak istiyor. “Biz devletimizin emrindeyiz” İHA muhabirine konuşan Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Übeydullah Şen, Şemdinli’de görevli yaklaşık 2 bin 500 güvenlik korucusu ile emir verilmesi durumunda Mehmetçikle sınır ötesi operasyonlara katılmak istediklerini belirtti.
Terör örgütü PKK ile mücadelede şu ana kadar yüzlerce kahraman güvenlik korucusunun şehit olduğunu anımsatan Başkan Şen, “Irak sınırının sıfır noktasındayız. Biz burada yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Yüzlerce şehit verdik ve yüzlerce gazimiz var. 2018 yılında 2 korucumuzu görev esnasında şehit verdik. 2017 yılında da 6 şehidimiz var. 2016 yılında ise 2 kahraman güvenlik korucumuz şehit oldu. Biz devletimizin emrindeyiz. Devletimiz ne zaman ne emir verirse, biz her zaman güvenlik korucuları olarak devletimizin emrinde göreve hazırız” dedi.
“Teröre karşı asla geri adım atmayacağız” Terör örgütlerine karşı asla geri adım atmayacaklarının altını çizen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Kuzey Irak’ta Kandil’e doğru bir operasyon var. Bu operasyonlar için de sınır içi ve dışı hiç önemli değil, devletimiz nerede emir veriyorsa biz her zaman devletimizin emrinde hazırız. Gerek Kandil, gerekse başka bir yerde, devletimizin kararı ne ise bu emirden asla ayrılmayacağız. Teröre karşı asla geri adım atacak niyetimiz yok. Devletimiz Kandil’e kadar devam ederse, biz de oraya kadar devam edeceğiz. Bizim için her hangi bir problem yok.” (YLM-MSA-Y)
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