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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Güvenlik korucuları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - MARDİN

Güvenlik korucuları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - MARDİN

Güvenlik korucuları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - MARDİN - Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve güvenlik korucularının, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmasından detaylar - Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir'in konuşması,MARDİN (AA) - Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve güvenlik korucuları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kandemir ve güvenlik korucuları, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", Emin Sansar'ın, "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" ve Bestami Bodruk'un, "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu" başlıklı fotoğrafa oy veren Kandemir ve güvenlik korucularının, spor kategorisindeki tercihleri de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" fotoğrafı oldu.AA'nın başarılı çalışmalarının yer aldığı oylamaya katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kandemir, fotoğrafların herbirinin çok güzel olduğunu söyledi.

Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Kandemir, "Güvenlik korucularıyla birlikte beğendiğimiz fotoğraflara oy verdik. Bütün fotoğraflar şahaneydi, muhteşemdi. AA'ya başarılı çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.

Dera Gori 

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