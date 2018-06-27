Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Güvenlik kamerasının kaydettiği hırsızlık şüphelisi evine yapılan baskınla yakalandı

Güvenlik kamerasının kaydettiği hırsızlık şüphelisi evine yapılan baskınla yakalandı

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Gözaltına alınan şüphelinin emniyete getirilmesi

( KONYA - HD)- Çok sayıda hırsızlık olayına karışan şüphelinin bir işyerinden 6 bin lira çalması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi KONYA

- Konya'da çok sayıda motosiklet ve işyeri hırsızlığı olayına karışan ve güvenlik kamerasına yakalanan 20 yaşındaki şüpheli, kimliğinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez ilçelerindeki farklı mahallelerden gelen hırsızlık ihbarlarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbarcı vatandaşların verdiği eşkal ve incelenen güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip sırasında kimliği belirlenen şüpheli Osman S'nin (20), diğer hırsızlık olaylarının da faili olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin Karatay ilçesi Sedirler Mahallesinde bulunan evine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Şüpheli Osman S, evde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, şüphelinin birçok motosiklet ve işyeri hırsızlığına karıştığı ve 2 ayrı hırsızlıktan aranması olduğu öğrenilirken, en son girdiği iş yerinden 6 bin lira para çaldığı anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (İY-FM-
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı