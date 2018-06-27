Güvenlik kamerasının kaydettiği hırsızlık şüphelisi evine yapılan baskınla yakalandı

-Gözaltına alınan şüphelinin emniyete getirilmesi



( KONYA - HD)- Çok sayıda hırsızlık olayına karışan şüphelinin bir işyerinden 6 bin lira çalması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi KONYA



- Konya'da çok sayıda motosiklet ve işyeri hırsızlığı olayına karışan ve güvenlik kamerasına yakalanan 20 yaşındaki şüpheli, kimliğinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez ilçelerindeki farklı mahallelerden gelen hırsızlık ihbarlarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbarcı vatandaşların verdiği eşkal ve incelenen güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip sırasında kimliği belirlenen şüpheli Osman S'nin (20), diğer hırsızlık olaylarının da faili olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin Karatay ilçesi Sedirler Mahallesinde bulunan evine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Şüpheli Osman S, evde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, şüphelinin birçok motosiklet ve işyeri hırsızlığına karıştığı ve 2 ayrı hırsızlıktan aranması olduğu öğrenilirken, en son girdiği iş yerinden 6 bin lira para çaldığı anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (İY-FM-

