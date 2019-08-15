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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Güvenlik kamerasına yakalanmışlardı... Hırsızlık yaparken yakalandılar 'başka şansımız yok' dediler İzle

Güvenlik kamerasına yakalanmışlardı... Hırsızlık yaparken yakalandılar 'başka şansımız yok' dediler İzle

Zanlıların hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Cep Telefonu Banka Şubesi 

-Şapkalı şüphelinin yolun kenarında bekleyen aracın yanından keşif geçişi yapması
-Şüphelinin daha sonra yeniden aracın yanına gelmesi
-Etrafını kontrol ettikten sonra ön kapıyı açıp altınları alarak ayrılması
-Şüpheli H.D.'nin altınları kuyumcuda bozdururken görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı
-A.A. adlı zanlının gazetecilerin sorularına, "Aranmamak mümkün mü burası Türkiye" şeklinde yanıt vermesi
-Diğerinin , "Yaşamak zorundayız, başka çaremiz yok" demesi
-A.A.'nın araca bindirilirken, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye bağırması
-Polis araçlarının hareketi
-Emniyet Müdürlüğünün görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'de bankadan itibaren takip ettikleri şahsın aracını kilitlemesini engelleyen sinyal kesici kullanarak içerisindeki altınlarını çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı- Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan şüphelilerden biri "Başka şansımız yoktu" derken, diğeri "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye bağırdı MERSİN

- Mersin'de bankadan itibaren takip ettikleri şahsın aracını kilitlemesini engelleyen sinyal kesici (jammer) kullanarak içerisindeki altınlarını çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı. Edinilen bilgiye göre, polise başvuran V.M. adlı şahıs, merkez Mezitli ilçesindeki banka şubesinin kasasından küpe, kolye ve bileklikten oluşan altın setini aldıktan sonra aracına koyduğunu, bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin elindeki plastik parçayı göstererek kendisini oyalarken, bir diğerinin ise kilitlediğini sandığı aracının ön koltuğunda bulunan altınlarını çaldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerine ulaşan polis, zanlıların merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki günübirlik olarak kiraladıkları evde kaldıklarını belirledi. A.A. (30) ve H.D. (42) adlı iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet cep telefonu ile 1 adet sinyal kesici cihaz ele geçirilirken, ifadeleri doğrultusunda çalınan altınlar ise Adana'da bir kuyumcuda bulunarak sahibine teslim edildi. Kuyumcu hakkında 'hırsızlık malı satın almaktan' dolayı işlem yapıldı. "Yaşamak zorundayız başka şansımız yok" Aynı suçtan 3 ilde daha arandıkları belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.D., adliyeye çıkarıldıkları sırada gazetecilerin sorularına, "Yaşamak zorundayız, başka şansımız yok" diye yanıt verirken, diğeri, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye bağırdı. Her iki şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (HSK-
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