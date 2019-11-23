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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Güvenlik kamerası önünde drift yapan şahıs cezadan kaçamadı

Güvenlik kamerası önünde drift yapan şahıs cezadan kaçamadı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

( AMASYA ) AMASYA

Polis Para Cezası Sürücü Belgesi Kamera Güvenlik Kamerası 


- Amasya Pirinççi Caddesi önünde drift yapan bir sürücü 5 bin 10 TL para cezası yedi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inleyerek, A.G.’ye trafiğe açık alanda drift atması nedeni ile 5 bin 10 TL para cezası uygulayarak, sürücünün belgesine 60 gün süre ile el koydu, aracı da 60 gün süre ile trafikten men etti. Ayrıca polisin dur ikazına uymamak, araç sigortasının olmaması ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 578 TL para cezası yazıldı. Araç sürücüsü A.G.’ye toplamda 5 bin 588 TL para cezası yazılırken, drift yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (UY-SLH-
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