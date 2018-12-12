Güvenlik kamerası da işe yaramadı.... Apartmana giren hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

-Hırsızların apartmana girişi

-Hırsızların apartmandan çıkışı

-Hırsızların apartmanda ayakkabıları çalması

-Apartmanın görüntülenmesi

-Güvenlik kameralarının çekilmesi

-Röportaj yapılması

-Detaylar



( KASTAMONU - ÖZEL)- Güvenlik kamerası bile hırsızlığı engelleyemedi KASTAMONU



- Kastamonu’da bir apartmana girerek ayakkabıları çalan hırsızların, güvenlik kamerasına rağmen rahat tavırları pes dedirtti. Hırsızlar, güvenlik kamerasını görmelerine rağmen ayakkabıları çalmaktan vazgeçmedi. Kastamonu’da Topçuoğlu Mahallesinde bir apartmana iki hırsız girdi. Hırsızlar, apartmanda kapının önündeki ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar, daha öncede aynı apartmana girerek kapının önlerinden ayakkabıları çalmıştı. Bu olayın ardından apartmana güvenlik kamerası kuran apartman sakinleri, güvenlik kamerasına rağmen ayakkabılarının çalınmalarına isyan etti. Öte yandan apartmana takılan güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların rahat tavırları ise pes dedirtti. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine bakıldığında hırsızlar, saat 21.55’te apartmana girerek katları gezmeye başlıyor. Ellerindeki poşete kapının önlerindeki ayakkabıları dolduran hırsızlar, en üst kata çıktıklarında güvenlik kamerasını fark ediyorlar. Bir süre kendi aralarında konuşan hırsızlardan bir tanesi, güvenlik kamerasına rağmen kapının önündeki ayakkabıları alıyor. Hırsızın kameraya yakalanmamak için eğilmesi ise yavaş hareket etmesi de şaşırttı. Hırsızlar, üç dakika sonra apartmandan çıkarken bebek arabalarını fark ediyorlar. Bebek arabalarıyla ilgili bir süre konuşan hırsızlar, arabaları almadan ellerindeki poşetlerle birlikte apartmandan çıkarak kayıplara karışıyor. Topçuoğlu Mahallesinde bir apartmanda oturduğunu söyleyen Fatih Uzunoğlu, “Apartmanımıza 3-4 gün önce hırsızlar girdi. Bu hırsızlık olayı bizim daha öncede başımıza geldi. Geçtiğimiz yıl yine apartmanımıza girerek hırsızlar ayakkabılarımızı çalmışlardı. Bu olayın ardından sırf bu hırsızlık olayı için güvenlik kamerası taktırdık. Ama yinede bu hırsızlık olayıyla baş edemiyoruz. Devletimizin bununla ilgili bir önlem almasını bekliyoruz. Bugün ayakkabılarımızı çalanların yarın illaki evimize gireceklerdir. Bunun için apartman olarak içimizde bir korku var. Bu hırsızlardan artık bıktık, bu hırsızların bulunmasını istiyoruz” dedi.

(Vİ-

