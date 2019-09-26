Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar İzle

Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar İzle

röportaj

Zırhlı Araçlar Güvenlik Güçleri Bombalı Saldırı Servis Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-Zırhlı araçlardan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Adana’da Özel Harekat Polis servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, servis aracının zırhlı olmasından dolayı olası felaketin önüne geçildi.Adana’nın Yüreğir ilçesinde Özel Harekat Polis servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırı sonrasında 1’i polis memuru toplam 5 kişi yaralanmıştı. Servis aracının zırhlı olması, bombanın etkisini azaltırken, olası felaketin önüne geçti. Yetkililer, teröristlerin sağlık ekiplerini rehin alma ve saldırı düzenleme olaylarının artmasından sonra tedbiren ambulansları zırhlandırmıştı.17 Şubat 2016’da Ankara’nın Çankaya ilçesinde Genelkurmay Başkanlığının, asker lojmanlarının ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının bulunduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri servis otobüslerinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 29 kişi şehit olmuştu. Yaşanan olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, Emniyet Teşkilatı’nın kullandığı servis ve operasyon araçlarını zırhlandırdı. Teröristlerin saldırıları düşünülerek zırhlandırılan araçların patlamada gördüğü zarar minimuma indirildi. Adana’da Özel Harekat Polis servis otobüsüne gerçekleştirilen bombalı saldırıda ise otobüsün zırhlı olması şehit ve yaralı sayısının artmasının önüne geçti.Adana’daki bombalı saldırıda personeli zırhlı aracın koruduğundan bahseden Özel Harekat Polisi, “Aracın zırhlı olmasından dolayı personelimiz korunmuştur. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Envanterimize kayıtlı bütün araçlar zırhlı olmakla beraber, el yapımı patlayıcı (EYP) ve ateşli silahlara karşı dayanıklılık sağmaktadır. Personelimiz zırhlı araçlar içerisinde koruma sağlamakla beraber taktiksel operasyonlarda da bu araçlar kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı