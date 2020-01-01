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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Güvenlik güçleri yeni yılı görevleri başında karşıladı - SAKARYA Video

Güvenlik güçleri yeni yılı görevleri başında karşıladı - SAKARYA Video

- Uygulama noktalarında güvenlik güçlerinin çalışmalarından detay - Vali Ahmet Hamdi Nayir'in ziyaretinden detay - Nayir'in sürücülerle sohbet etmesi - Vali Nayir'in açıklamalarından detay - Vali Ahmet Hamdi Nayir: - "Emniyet bölgesinde 1200, jandarma bölgesinde de 290 personel görev yapıyor"SAKARYA (AA) - Sakarya 'da polis ve jandarma ekipleri, soğuk ve yağışlı havaya rağmen yeni yıla görevleri başında girdi.D - 100 kara yolu Eşme mevkisinde güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçlarda özel köpekler "Rüzgar" ve "Gerçek" ile arama yaptı, sürücülerin belgelerini kontrol edip, alkol testi yaptı. Ekipler, daha sonra vatandaşlara yeni yıl dileklerini iletti.Polis ekipleri de şehrin giriş yerlerinden biri olan 32 Evler uygulama noktasında güvenlik önlemini artırdı. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, üst araması yaptı. Araçları arayan, kimlik kontrolü de yapan ekipler, sürücü ve yolculara "iyi yıllar" temennisinde bulundu.Uygulama noktalarını ziyaret eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, güvenlik güçleri ve yolcuların yeni yılını kutladı.Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıl dolayısıyla hem yol güzergahında hem de sabit noktalarda görev alan güvenlik güçlerini yerinde görmek istediklerini belirterek, "Tedbirlerimiz önemli ölçüde alındı. Hem yol kontrolleri hem devriyeler hem de sabit noktalarda arkadaşlarımız huzur içerisinde halkımız yeni yıla girebilsin diye tedbirlerini uyguluyorlar. Emniyet bölgesinde 1200, jandarma bölgesinde de 290 personel görev yapıyor. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz durum yok. Arkadaşlarımız sabah saat 09.00'a kadar bu tedbirleri sürdürecekler." diye konuştu.

Güzergah Güvenlik Güçleri Yağışlı Hava Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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