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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Güvenlik güçleri uçan balıklar için seferber oldu...Göç etmeye başlayan İnci kefalinin yol güzergahı olan nehirlerde biriken çöpler temizlendi

Güvenlik güçleri uçan balıklar için seferber oldu...Göç etmeye başlayan İnci kefalinin yol güzergahı olan nehirlerde biriken çöpler temizlendi

Askerlerin çöp toplaması

İnci Kefali Güzergah Jandarma Çevre Temizliği Polis Ekipleri 

-Dere kenarında yığılan balıklar
-Asker ve polislerin çöp toplaması
-Toplanan çöplerin taşınması ve kamyonete yüklenmesi
-Dere kenarında göç eden balıklardan detay

( VAN ) VAN

- Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru. Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğu için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün’ün katılımıyla Muradiye Balık Bendinde çevre temizliği yapıldı. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefali üreme döneminde yumurtalarını bırakmak üzere zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Akarsu akıntısının tersi yönündeki yolculuğu sırasında önündeki engelleri zıplayarak geçen inci kefali, “uçan balık” olarak da adlandırılıyor. Milyonlarca balığın daha ılık ve tatlı derelere doğru yolculuğu sırasında ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri büyülüyor. 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde av yasayı uygulanan inci kefali için jandarma ve polis ekipleri de hem koruma çalışması yapıyor hem de derelerdeki çöpleri temizliyor.
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