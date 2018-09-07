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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Güvenlik görevlisini döverek öldüren 3 sanığa müebbet hapis cezası İzle

Güvenlik görevlisini döverek öldüren 3 sanığa müebbet hapis cezası İzle

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Güvenlik Görevlisi Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Güvenlik Kamerası Mahkeme Heyeti 

-güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de bir apartmanın güvenlik görevlisini darbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kadıköy’de apartman görevlisi Osman Karabulut’un öldürülmesine ilişkin 4 sanığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Anıl Yeşiltaş, Oğuzhan Tokyay ve Cem Doğan cezaevinden getirilirken, olayda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Osman Karabulut’un ailesi katıldı.
Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. “Haksız tahrik hükümleri uygulanmasın” Duruşmada söz alan Karabulut ailesinin avukatı, sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını isteyerek, “Haklarında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi.
Son sözü sorulan sanıklar, yaşananlardan dolayı pişman olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti. 3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Anıl Yeşiltaş, Cem Doğan, Oğuzhan Tokyay’ı “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar, “nitelikli hırsızlık” ve “işyeri dokunulmazlığının ihlali” suçlarından toplamda 3’er yıl 6’şar aya kadaar hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Miraç Aksel’in ise beraatine karar verildi.
Olayın Geçmişi Kadıköy’de 9 Nisan 2016 tarihinde apartman görevlisi Osman Karabulut, bir işyerine hırsızlık amacıyla girdikleri öne sürülen 4 kişiye müdahale etmek istemişti. Bunun üzerine 4 kişi Osman Karabulut’u darp etmişti. Olayda ağır yaralanan Karabulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anıl Yeşiltaş, Cem Doğan, Mehmet Miraç Aksel ve Oğuzhan Tokyay hakkında "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “konut dokunulmazlığını ihlali” ve "nitelikli hırsızlık” suçlarından da çeşitli miktarlarda hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı. (GE-EY
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