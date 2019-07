Güvenlik amiri ile çalışan arasında torpil ve telefonla oynama kavgası kamerada

- Antalya otogarında güvenlik görevlisi A.O. kendisine fiziksel şiddet ve mobing uyguladığı gerekçesiyle güvenlik amiri H.A. ile aralarında geçen tartışma anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Güvenlik amiri H.A. tartıştığı A,Ö, ile arasında geçer tartışmanın ardından " Sen anca telefonla oyna, şerefin ve namusun üzerine telefonla oynamadığına yemin etsene" ve "Torpilliyim, istediğin yere şikayet et" diyerek çalışanın üzerine yürüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan A.O., güvenlik amiri H.A. ile aralarında geçen sözlü ve fiziksel tartışmayı cep telefonu kamerasına an be an kaydetti.

Amirinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia eden A.O. görüntülerde, "Niye vuruyorsun, sen kimsin? Nasıl amirsin sen? Hala vuruyorsun, her tarafım mosmor. O kadar küfür ettin, o kadar yumruk.. Bekle sen, her tarafa ileteceğim bu işi" diye konuştu.

"Torpilliyim, ara kralı gelsin" Tartışma sırasında güvenlik amiri H.A.'nın ise "İstediğin yere ilet. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Çıkışta görüşürüz, daha bunlar iyi günlerin. Torpilliyim, istediğin yere şikayet et, ara kralı gelsin. Sen anca telefonla oyna, şerefin ve namusun üzerine telefonla oynamadığına yemin etsene" dediği duyuldu. H.A.'nın, A.O.'ya ait güvenlik kartını vermemesi üzerine ikili arasında gerginlik arttı. Tartışmanın büyümesi üzerine başka bir güvenlik görevlisi araya girerek ikiliyi ayırmaya çalıştı. O sırada vatandaşların da camdan kavgayı izlediği görüldü.

O.A. görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak H.A. hakkında şikayetçi oldu.