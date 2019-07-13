Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Güvenlik amiri ile çalışan arasında torpil ve telefonla oynama kavgası kamerada

Güvenlik amiri ile çalışan arasında torpil ve telefonla oynama kavgası kamerada

kavga anları

( ANTALYA )- Güvenlik amiriyle yaşadığı tartışmayı an be an kaydedip sosyal medyadan paylaştı- Mobing iddiası kavgaya dönüştü ANTALYA

Sosyal Medya Güvenlik Görevlisi Kamera Cep Telefonu 


- Antalya otogarında güvenlik görevlisi A.O. kendisine fiziksel şiddet ve mobing uyguladığı gerekçesiyle güvenlik amiri H.A. ile aralarında geçen tartışma anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Güvenlik amiri H.A. tartıştığı A,Ö, ile arasında geçer tartışmanın ardından " Sen anca telefonla oyna, şerefin ve namusun üzerine telefonla oynamadığına yemin etsene" ve "Torpilliyim, istediğin yere şikayet et" diyerek çalışanın üzerine yürüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan A.O., güvenlik amiri H.A. ile aralarında geçen sözlü ve fiziksel tartışmayı cep telefonu kamerasına an be an kaydetti.
Amirinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia eden A.O. görüntülerde, "Niye vuruyorsun, sen kimsin? Nasıl amirsin sen? Hala vuruyorsun, her tarafım mosmor. O kadar küfür ettin, o kadar yumruk.. Bekle sen, her tarafa ileteceğim bu işi" diye konuştu.
"Torpilliyim, ara kralı gelsin" Tartışma sırasında güvenlik amiri H.A.'nın ise "İstediğin yere ilet. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Çıkışta görüşürüz, daha bunlar iyi günlerin. Torpilliyim, istediğin yere şikayet et, ara kralı gelsin. Sen anca telefonla oyna, şerefin ve namusun üzerine telefonla oynamadığına yemin etsene" dediği duyuldu. H.A.'nın, A.O.'ya ait güvenlik kartını vermemesi üzerine ikili arasında gerginlik arttı. Tartışmanın büyümesi üzerine başka bir güvenlik görevlisi araya girerek ikiliyi ayırmaya çalıştı. O sırada vatandaşların da camdan kavgayı izlediği görüldü.
O.A. görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak H.A. hakkında şikayetçi oldu.
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı