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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Güvenli Bölge'deki sivilleri korumak için yol kontrol noktaları inşa ediliyor Haberi

Güvenli Bölge'deki sivilleri korumak için yol kontrol noktaları inşa ediliyor Haberi

Yol yapım çalışmalarından detay

( ANKARA ) ANKARA

Güvenli Bölge Terör Örgütü Teröristler Saldırı Bombalı Araç 


- Barış Pınarı Harekatı alanında güvenli bölgenin tesisi kapsamında PKK/YPG'li teröristler tarafından sivillere yönelik bombalı araç saldırılarına karşı yol kontrol noktaları oluşturulmaya devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenli bölge tesisi kapsamında, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır" denildi.
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