Güvenli Bölge'deki sivilleri korumak için yol kontrol noktaları inşa ediliyor Haberi



- Barış Pınarı Harekatı alanında güvenli bölgenin tesisi kapsamında PKK/YPG'li teröristler tarafından sivillere yönelik bombalı araç saldırılarına karşı yol kontrol noktaları oluşturulmaya devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenli bölge tesisi kapsamında, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır" denildi.



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