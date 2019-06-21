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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
'Güvenli ailelerin kurulması hepimizin sorumluluğundadır' - KARABÜK

'Güvenli ailelerin kurulması hepimizin sorumluluğundadır' - KARABÜK

"Güvenli ailelerin kurulması hepimizin sorumluluğundadır" - KARABÜK - Salondan detay görüntü - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun konuşması"Güvenli ailelerin kurulması hepimizin sorumluluğundadır" - KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu:"Güçlü bir gelecek için çocukların ve gençlerin pırıl pırıl zihinlerinin tüm tehditlerden korunduğu, manevi ve kültürel değerlerimizin benimsendiği güvenli ailelerin kurulması hepimizin sorumluluğundadır"KARABÜK (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, güçlü bir gelecek için güçlü ailelerin kurulmasının şart olduğunu, bunun da tüm toplumun sorumluluğunda bulunduğunu belirtti.
Gümrükçüoğlu, KADEM, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Güvenli Aile, Güçlü Gelecek Projesi"nin kapanış programının gerçekleştiği Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, projeyi tamamlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

KADEM'in aile birliğinin güçlenmesi ve kültürel değerlerin canlandırılmasına yönelik çalışmaları odağına alan bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Gümrükçüoğlu, "Kadın, aile ve sosyal hayat ile ilgili meselelerin çözüme kavuşturulma sürecini, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye özen göstermektedir. Bu anlamda 'Güvenli Aile, Güçlü Gelecek' projesi bizim en kıymetli çalışmalarımız arasında yerini almıştır. Çünkü birey ve aile birbirini besleyen ve kuvvetlendiren en temel iki yapıdır." diye konuştu.
Gümrükçüoğlu, aileden aktarılan kültürel mirasın gücü ile ülkelerin dayanışma ruhu ve sosyal güçlerin birbiriyle bağlantılı olduğunun altını çizdi. - "Teknoloji kullanımı doğru olmalı"Teknolojinin yanlış kullanılmasına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:"Teknolojik imkanların bu şekilde yanlış kullanımı kişilik gelişimi devam etmekte olan gençleri, kültürel kimliklerine ve değerlerine zamanla yabancılaştırıyor. Bu yabancılaşma hem aile içinde hem de toplumsal hayatta çatışmalara sebebiyet veriyor.Yaşadığımız bu sorunları çözüme kavuşturmanın, anne - baba ve çocuk arasında sevgi ve güvene dayalı bir bağ kurmanın ve böylelikle aile yapısını güçlendirmenin günümüzde çok kritik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda 'Güvenli Aile, Güçlü Gelecek' gibi çalışmaların ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor."Proje kapsamında, ailelerin birlikte nitelikli paylaşımlarda bulunabilecekleri geleneksel el sanatları, resim, spor, müzik gibi atölyeler kurulduğunu anlatan Gümrükçüoğlu, proje kapsamında yapılan bazı çalışmaları aktardı. - "Sorumlu tüm toplum"Proje ile ailenin öneminin vurgulandığını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Bu projede, ailenin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Güçlü bir gelecek için çocukların ve gençlerin pırıl pırıl zihinlerinin tüm tehditlerden korunduğu, manevi ve kültürel değerlerimizin benimsendiği 'güvenli ailelerin' kurulması hepimizin sorumluluğundadır. Biz KADEM olarak her zaman bu çalışmalarının içinde yer almaya ve elimizden gelen tüm desteği sunmaya devam edeceğiz."Programa, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sadide Akbulut, KADEM Karabük Şube Başkanı Hatice İpek ile davetliler katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu El Sanatları Sivil Toplum Aile Yapısı Sosyal Hayat 

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