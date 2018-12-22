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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Güvene meydan okuyan esnaf

Güvene meydan okuyan esnaf

Dükkandan Görüntüler

Kamera Güvenlik Kamerası Kamera Sistemi Irak 

-aldıklarının güvenlik kamerasına gösterip kağıda not almaları
-İşletmeci Gökhan Canlıdinç ile röportaj
-Halil İbrahim Kartal ile röportaj
-Adem Karasu ile röportaj
-Detaylar

( KÜTAHYA -ÖZEL)- Sarraflar Çarşısı'nda altın ve mücevherat kutusu sattığı dükkanını, başka bir işte çalışması nedeni ile her gün açık bırakıp gidiyor- İhtiyaçlarını almak için dükkana gelen diğer esnaflar ise, aldıkları ürünleri kameraya gösterip deftere not ediyor KÜTAHYA

- Kütahyalı esnaf Gökhan Canlıdinç, 1999 yılından bu yana Sarraflar Çarşısı'nda altın ve mücevherat kutusu sattığı dükkanını, başka bir işte çalışması nedeni ile her gün açık bırakıp gidiyor. İhtiyaçlarını almak için dükkana gelen diğer esnaflar ise, aldıkları ürünleri kameraya gösterip deftere not ediyor. Kütahya’nın en eski ticaret merkezlerinden olan Kapanaltı Mevkii'nde Sarraflar Çarşısı'nda esnaflık yapan Gökhan Canlıdinç, başka bir işte çalışması nedeni ile her gün dükkanını açık bırakıp gidiyor. İhtiyaçlarını almak için dükkana gelen diğer esnaflar ise aldıkları ürünleri kameraya gösterip deftere not ediyorlar. Daha önceleri aynı çarşıda çalışan ve diğer esnaflara altın ve mücevherat kutularını ödünç verdiklerini söyliyen Gökhan Canlıdinç, “Önceden kuyumcuda çalışırken çok malzeme alıyorduk ve ihtiyacı olan esnaflara da biz ödünç veriyorduk. Daha sonra 1999 yılında bu dükkanı açarak kendim satmaya başladım. Çekirdeğimiz bu çarşıdan olduğu için bu çarşıda birbirimizi tanıyoruz. Karşılık güvenle dükkanımız işliyor. Ben dükkanda yokken esnaf arkadaşlar dükkana gelerek ihtiyaçlarını alıp kameraya gösterip gidiyorlar. Bizde akşamları gelip hareket algılamalı kamera sistemimize bakıyoruz ve kim ne zaman girmiş ne almış görebiliyoruz. Vatandaşlarda benim bu hareketimden oldukça memnunlar benim onlara güvenmem onlarında hoşuna gidiyor. Bizde onlara güveniyoruz. Bizim Kütahya’mız da böyle çalma çırpma olmuyor. Başka memleketlerde esnaf tuvalete giderken dahi kepenk kapatıp gidiyor. Bizde öyle şeyler olmuyor.” şeklinde konuştu.
"Gökhan kardeşimiz bu hareketi ile güvene meydan okuyor" diyen Komşu esnaflardan Halil İbrahim Kartal, "Adem kardeşimiz güvene meydan okuyor diyebilirim. Biz ihtiyacımız olan malzemeyi buradan alıyoruz. Kameraya gösteriyoruz ve daha sonra deftere notumuzu aldıktan sonra işimize bakıyoruz böylelikle ne o yoruluyor ne biz yoruluyoruz. Geçtiğimiz şu zor günlerde ona rağmen iyi mücadele ediyor” dedi Esnaf Adem Karasu ise, “Gökhan kardeşimizi bize hizmet vermek için böyle bir dükkanı açtı ve dükkan yıllardır kendi kendine işliyor. Esnaf birbirine güveniyor. Dükkana girip ihtiyaçlarımızı aldıktan sonra kameraya gösterip gidiyor. En azından bu güne kadar daha kötü amaçlı hiçbir şey olmadı” diye konuştu.

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