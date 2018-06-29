Güven Timleri'nin ABD'li turisti kurtarma anı kamerada



- Beyoğlu'nda Amerikalı bir turist aldığı uyuşturucunun etkisiyle kaldığı otel odasında camdan sarkarak intihar girişiminde bulundu. Turist, camdan düşeceği sırada Güven Timleri tarafından yakalanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Beyoğlu Sadri Alışık Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. İddialara göre, 15 Haziran günü sabah 04.30 sıralarında uyuşturucu kullanan ABD'li turist Peter James Hofman, kaldığı odanın camından sarkarak intihar girişimde bulundu. O esnada turisti fark edenGüven Timleri, otel odasına girerek adamı tam düşeceği anda yakaladı. Sivil iki polis, turisti kollarından tutarak yukarı çekti. Turist, daha sonra da ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, odasında metamfetamin isimli uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Güven Timleri'nin şahsı kurtarma anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

