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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Güven Masası' çalışmaları devam ediyor - KONYA

'Güven Masası' çalışmaları devam ediyor - KONYA

"Güven Masası" çalışmaları devam ediyor - KONYA - "Güven Masası" uygulaması - Tanıtım filmiKONYA (AA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, hayata geçirilen 81 ilde 700 polis merkezi amirliğinde "Güven Masası" uygulaması çalışmaları devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya İl Müdürülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması sayesinde vatandaşların, şikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getirerek, taleplerine etkin ve hızlı karşılık aldığı belirtildi.

Polis İletişim Polis Merkezi Yazılı Açıklama 

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