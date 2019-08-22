"Güven Masası" çalışmaları devam ediyor - KONYA - "Güven Masası" uygulaması - Tanıtım filmiKONYA (AA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, hayata geçirilen 81 ilde 700 polis merkezi amirliğinde "Güven Masası" uygulaması çalışmaları devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya İl Müdürülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması sayesinde vatandaşların, şikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getirerek, taleplerine etkin ve hızlı karşılık aldığı belirtildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım