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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Güven Kantini'nin geliri Yemen'e - TEKİRDAĞ

'Güven Kantini'nin geliri Yemen'e - TEKİRDAĞ

"Güven Kantini"nin geliri Yemen'e - TEKİRDAĞ - Kantinden detay - Alışveriş yapan öğrencilerden genel detay görüntü - Okulun kurucusu Nusret Mandacı ile röportaj - Öğrenci Muhammet Demir Korik ile röportaj "Güven Kantini"nin geliri Yemen'e - Tekirdağ 'da bir okulda, işletmecisi bulunmayan, öğrencilerin istedikleri ürünü alıp parasını kasaya bıraktığı "Güven Kantini'nden elde edilen gelir, Yemen'e gönderilecekTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da bir özel okulda, öğrencilere güven ve dürüstlüğü aşılamak amacıyla oluşturulan, işletmecisi bulunmayan "Güven Kantini"nden yapılan alışverişin geliri, Yemen'e ulaştırılacak.Çocuklarda dürüstlük, güven ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek için okulun bir bölümünde oluşturulan işletmecisi bulunmayan "Güven Kantini"nde, öğrenciler raflardaki istediği ürünü aldıktan sonra parasını kasaya bırakıyor."Güven Kantini"nden yapılan alışverişten elde edilen gelir ise Yemen'e gönderilecek.Okulun kurucusu Nusret Mandacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere bazı değerleri öğretebilmek için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Mandacı, uygulamanın çocuklar tarafından da sevildiğini belirterek, şöyle konuştu:"Güven Kantini oluşturmamızdaki amacımız çocukların alışverişlerini yapıp aldıkları ürünlerin ücretini bırakmaları. Burada herhangi bir görevli yok. Amacımız çocuklara küçük yaşlarda sorumluluk duygusu yüklemek. Bu tarz uygulamalarla çocuklara bazı değerleri öğretiyoruz."Kantinden elde edilecek gelirin Yemen'e gönderileceğini anlatan Mandacı, "Bu uygulamayla çocuklara temel ahlaki değerleri kazandırmayı amaçladık. Burada toplanan para da Yemen'deki kardeşlerimize yardım olarak gönderilecek. Çocuklar da bunun bilincindeler ve bunun için daha fazla alışveriş yaparak destek olmak istiyorlar. Ayrıca sınıflarımızda da Yemen için oluşturduğumuz kumbaralarımız var. Çocuklarımız harçlıklarından kumbaralara atarak Yemen için katkıda bulunuyor. 1 ay boyunca yürüttüğümüz kampanyanın gelirini Yemen'e ulaştırması için Kızılay'a takdim edeceğiz." diye konuştu.
Üçüncü sınıf öğrencisi Muhammet Demir Korik de bu uygulamadan sonra herkesin daha fazla alışveriş yaptığını aktararak, "Bu kantin uygulamasını çok seviyorum. Burada dürüstlüğü ve paylaşmayı öğreniyoruz. Toplanan para Yemen'deki kardeşlerimize gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Alışveriş Muhabir Öğrenciler Özel Okul Irak 

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