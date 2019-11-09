Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Güven Huzur-6' uygulaması (2) - İSTANBUL

'Güven Huzur-6' uygulaması (2) - İSTANBUL

"Güven Huzur - 6" uygulaması (2) - İSTANBUL - Uygulamadan detaylar - Araçların aranması İstanbul 'da "Güven Huzur - 6" uygulaması - Uygulamaya polis helikopteri de destek veriyorİSTANBUL (AA) - ''Türkiye Güven Huzur - 6" asayiş uygulaması kapsamında İstanbul 'daki ilçelerde denetim yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler gerçekleştiriliyor.Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişilerle silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

Uyuşturucu Deniz Polisi Uyuşturucu Madde Polis Helikopteri Helikopter 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı