Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Gürün-Sivas karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Gürün-Sivas karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Yolda ilerleyemeyen araçlardan detay

Karayolları Kar Temizleme Kar Yağışı 

-Polis ekiplerinden detay
-detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Gürün-Sivas ile Malatya-Kayseri karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandıİl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle Gürün-Sivas ve Malatya-Kayseri karayolları ulaşıma kapandı. Polis ekiplerinin araç geçişlerine izin vermedi karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı