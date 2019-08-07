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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gürpınar'da yaşlı ve hastalara kuaförlük hizmeti - VAN Haberi

Gürpınar'da yaşlı ve hastalara kuaförlük hizmeti - VAN Haberi

- Evde saç ve sakal tıraşı olan yaşlılardan detaylarGürpınar'da yaşlı ve hastalara kuaförlük hizmetiVAN (AA) - Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında, ilçedeki yaşlılar ile yatalak hastalara bayram öncesinde kuaförlük hizmeti verildi.
"Gürpınar İyilik Merkezi" projesi ile evleri ziyaret eden belediye ekipleri, hasta ve yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını yaptı.Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergilemeye çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilçede Kurban Bayramı öncesinde hasta ve yaşlılara yönelik uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Tanış, "İlçemizde evden çıkma imkanı olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın tıraşlarını yapıyoruz. Özel insanlarımızın ve yaşlılarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizlere yetiyor. Onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.
Tıraş edilen vatandaşlar da Tanış ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

Talak Engelli Vatandaş 

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